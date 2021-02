Stand: 05.02.2021 09:17 Uhr Schwert-Attacke in Celle: Täter ist schuldunfähig

Das Landgericht Lüneburg hat einen 30-Jährigen für schuldunfähig erklärt. Er hatte im vergangenen Sommer in einer Kleingartenanlage in Celle einen Mann mit einem Samurai-Schwert angegriffen. Weil er als gefährlich gilt, wurde der 30-Jährige in die Psychiatrie eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen der Krankheit des Täters keine Anklage erhoben. Der Angegriffene hatte damals die Hiebe mit dem Schwert teilweise abwehren können und sich nur leicht verletzt.

Weitere Informationen Schwert-Attacke in Celle: 30-Jähriger vor Gericht Die Anklage fordert die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik. Der Prozess findet in Lüneburg statt. (21.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.02.2021 | 07:30 Uhr