Stand: 21.01.2021 08:05 Uhr Schwert-Attacke in Celle: 30-Jähriger vor Gericht

Nach einer Schwert-Attacke in einem Celler Schrebergarten muss sich ab heute ein 30-Jähriger vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann psychisch krank ist und während der Tat betrunken war. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft, dass er dauerhaft in eine Klinik eingewiesen wird. Der Angeklagte soll im Juli vergangenen Jahres in einer Kleingarten-Kolonie in Celle einen 63-Jährigen mit dem Deko-Samurai-Schwert angegriffen und verletzt haben.

Weitere Informationen Schwert-Attacke: Angreifer in Psychiatrie? Ein Mann hat in Celle einen 63-Jährigen mit einem Deko-Schwert angegriffen. Zuvor hatte er sich selbst verletzt. Es soll entschieden werden, ob er in eine Psychiatrie eingeliefert wird. (31.07.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.01.2021 | 06:30 Uhr