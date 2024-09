Stand: 24.09.2024 12:48 Uhr Schwerer Verkehrsunfall: 18-Jähriger hatte Schutzengel

Ein 18-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Binnen (Landkreis Nienburg) mit einem Schrecken davongekommen. Nach Polizeiangaben fuhr der junge Autofahrer am Sonntagmorgen auf einer Landstraße, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr geriet. Das Auto schleuderte demnach in den Straßengraben, überschlug sich und geriet in Brand. Laut Polizei verhinderte ein entgegenkommender Autofahrer mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß. Er und seine Beifahrerin holten den 18-Jährigen aus dem brennenden Wagen, wie es hieß. Der junge Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

