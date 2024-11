Stand: 29.11.2024 14:12 Uhr Schwerer Unfall bei Uetze: Drei Kinder und zwei Frauen verletzt

Auf einer Landstraße zwischen Uetze und Dollbergen (Region Hannover) sind am Freitagmorgen zwei Autos mit Familien zusammengestoßen. Eine 28-jährige Fahrerin war laut Polizei mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Bei der Kollision wurde sie schwer verletzt. Ein Hubschrauber flog die 28-Jährige ins Krankenhaus. Ihre zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren kamen leicht verletzt in die Klinik. Die 31-jährige Fahrerin des anderen Wagens und ihr einjähriges Baby erlitten nach ersten Erkenntnissen der Beamten leichte Verletzungen. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Landstraße zeitweise gesperrt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover