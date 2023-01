Stand: 21.01.2023 20:01 Uhr Schwerer Unfall auf der B3 bei Gestorf - ein Toter

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der B3 bei Gestorf in der Region Hannover gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde ein Mann bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeugen tödlich verletzt. Ein drittes Auto kollidierte mit einem Baum. Fünf weitere Personen, darunter eine Mutter und ein Kleinkind, erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Über die Unfallursache war zunächst nichts bekannt.

