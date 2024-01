Stand: 09.01.2024 07:30 Uhr Schwerer Unfall auf B3: Insassen überleben schwer verletzt

Beim Zusammenprall eines Autos mit zwei Bäumen an der B3 bei Alfeld (Landkreis Hildesheim) sind am Montag gegen 19.50 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden. Der 22-jährige Autofahrer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen war hinter Delligsen in Richtung Alfeld-Gerzen außer Kontrolle geraten und gegen die beiden Bäume nahe der Gegenfahrbahn geschleudert. Das Auto sei dabei in mehrere Teile zerrissen worden. Laut Polizei grenzt es an ein Wunder, dass die Insassen überlebt haben. Sie wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die B3 war vom Montagabend an für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei lobte den Einsatz von Ersthelfern.

