Schwerer Unfall - A2 vier Stunden gesperrt

Nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten am Montagmorgen war die Autobahn 2 Richtung Berlin kurz hinter der Anschlussstelle Hämelerwald vier Stunden lang gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke laut Polizei zwar wieder freigegeben - der Parkplatz Röhrse, ebenfalls Schauplatz des Unfalls, ist allerdings immer noch gesperrt. Der Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen hatte sich um kurz nach 9 Uhr ereignet. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen sind insgesamt fünf Personen verletzt worden. Der Verkehr staute sich auf bis zu fünf Kilometer Länge.

"Katapultmäßig über Parkplatz geschleudert"

Ein Zeuge schilderte den Ablauf laut Polizei so: Nachdem ein Fahrzeug die Spur gewechselt hatte, kam ein anderes Auto so ins Schlingern, dass es über alle drei Fahrstreifen schleuderte und in einen langsam fahrenden Kleinwagen krachte. Dieser wollte gerade auf den Parkplatz Röhrse abbiegen wollte. "Dieser Wagen wurde katapultmäßig über die Hälfte des Parkplatzes geschleudert und blieb auf dem Dach liegen", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Anschließend kollidierte das außer Kontrolle geratene Fahrzeug dann laut Feuerwehr noch mit einem weiteren Auto.

Feuerwehr muss Tesla kontaktieren

An der Unfallstelle fanden die Rettungskräfte ein Trümmerfeld vor. Zusätzlich erschwert wurden die Rettungsarbeiten dadurch, dass es sich bei einem der Wagen um einen Elektrowagen handelte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zunächst beim Hersteller in Erfahrung nachfragen, wie das Modell der Marke Tesla stromlos geschaltet werden kann. Die Insassen des auf dem Dach liegenden Kleinwagens mussten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden. Bei der Bergung der Verletzten kam auch ein Helikopter zum Einsatz.

