Stand: 04.03.2021 10:37 Uhr Schwerer Diebstahl in Hemmingen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht in Zusammenhang mit einem schweren Diebstahl Zeugen. Unbekannte Täter hatten demnach von einem Betriebsgelände in Hemmingen (Region Hannover) mehrere Landmaschinen im Wert von 200.000 Euro gestohlen. Wenig später sei das Diebesgut auf einem Sattelauflieger im benachbarten Laatzen gefunden und sichergestellt worden. Der Auflieger trage die Aufschrift "ELMEX Transport - Spedycja". Zeugen, die Hinweise zur Straftat, mutmaßlichen Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden. Die Tat soll sich vermutlich in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar ereignet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.03.2021 | 13:30 Uhr