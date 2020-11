Schwere Lkw-Unfälle auf A2 und A7 - zwei Tote Stand: 25.11.2020 20:47 Uhr Bei mehreren schweren Unfällen auf der A2 und der A7 sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen.

Auf der Autobahn 2 stürzte ein Sattelzug im Landkreis Helmstedt eine Böschung hinab. Der Lastwagen war in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Ost ins Schlingern geraten und gegen die Mittelleitplanke gefahren, bevor er von der Straße abkam. Der 40-Tonner landete auf einem unterhalb der Autobahn liegenden Feldweg auf dem Fahrzeugdach. Er begrub den Fahrer unter sich, der noch am Unfallort starb.

Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in die Nacht

Die Bergung des Sattelzugs, der Papierrollen geladen hatte, gestaltete sich laut Polizei schwierig und dauerte bis in die Nacht an. Die A2 musste in Fahrtrichtung Berlin zwischen der Anschlussstelle Braunschweig-Ost und Kreuz Wolfsburg-Königslutter gesperrt werden. Die Polizei riet dazu, die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Es entstand ein Schaden von etwa 250.000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar.

Weiteres Todesopfer auf der A7 bei Salzgitter

Ebenfalls unweit von Braunschweig haben sich am Mittwoch auf der Autobahn 7 zwei weitere schwere Unfälle mit Lkw-Beteiligung ereignet. In Höhe Salzgitter fuhr ein Lastwagen mit Anhänger am Ende eines Staus auf einen Sattelzug auf. Der Unfallverursacher wurde eingeklemmt und schwer verletzt von einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Im Rückstau kam es zu einem tödlichen Zusammenstoß. Ein 59 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pkw zwischen der Anschlussstelle Bockenem und dem Dreieck Salzgitter auf einen Lkw auf. Das Fahrzeug schleuderte auf die benachbarte Fahrspur, auf der es mit dem Auto einer 61 Jahre alten Frau zusammenprallte. Rettungskräfte lieferten den 59-Jährigen in eine Klinik ein, in der er wenig später starb.

