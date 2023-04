Schwere Explosion in Nienburg: Schaden liegt in Millionenhöhe

Stand: 06.04.2023 22:13 Uhr

Bei einer schweren Explosion in einem Industriegebiet in Nienburg/Weser ist am Mittwoch ein Lager für medizinische Produkte größtenteils zerstört worden. Laut Polizei entstand ein Millionenschaden.