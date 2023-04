Schwere Explosion in Nienburg: Druckwelle reißt Loch in Gebäude

Stand: 06.04.2023 09:17 Uhr

Am späten Mittwochabend hat sich im Industriegebiet in Nienburg eine schwere Explosion ereignet. Das Gebäude sei größtenteils zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen.