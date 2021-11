Stand: 01.11.2021 07:52 Uhr Schwere Drogenkriminalität: Prozess in Hannover beginnt

Sieben Männer stehen von heute an wegen des Vorwurfs der schweren Drogenkriminalität vor dem Landgericht Hannover. Die Männer im Alter zwischen 38 und 61 Jahren sollen mehr als eine Tonne Marihuana und Haschisch nach Deutschland geschmuggelt und hier verkauft haben. Die Drogen sollen in einer Gewerbehalle in Winsen umgepackt und an Kurierfahrer verteilt worden sein. Das Verfahren kam ins Rollen, nachdem Spezialisten der Polizei in Frankreich und den Niederlanden verschlüsselte Handys abhören konnten. Mithilfe der Daten aus diesen Encro-Chat-Handys wurden europaweit bereits zahlreiche Straftaten aufgedeckt und allein in Niedersachsen knapp 100 Verdächtige festgenommen.

