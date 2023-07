Stand: 21.07.2023 08:14 Uhr Schwelbrand in Wohnung: 83-Jähriger liegt tot im Bett

Die Feuerwehr hat bei einem Schwelbrand in einer Wohnung in Pattensen (Region Hannover) einen Toten gefunden. Die Einsatzkräfte waren nach Angaben der Polizei gerufen worden, weil es in dem Haus nach Gas gerochen hatte. Sie fanden einen 83 Jahre alten Mann tot in dessen Bett vor. Zudem stellten sie eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration in der Wohnung fest. Der 83-Jährige hatte leichte Brandverletzungen. Offenbar war zuvor Gas in der Wohnung verpufft, teilte die Polizei mit.

ist am Donnerstagabend ein 83-Jähriger bei einem Schwelbrand in seiner Wohnung verstorben.

