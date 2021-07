Stand: 01.07.2021 08:28 Uhr Schwelbrand in Friederikenstift - Klinik sieht Absicht

In Hannover hat offenbar eine unbekannte Person absichtlich ein Feuer im Friederikenstift gelegt zu haben. Klinik-Mitarbeiter hatten am Mittwoch einen Schwelbrand in der Kapelle entdeckt und gelöscht. Der Brandherd habe in unmittelbarer Nähe gestapelter Stühle gelegen, erklärte ein Sprecher des Mutterkonzerns Diakovere. Aus Unternehmenssicht ist das Feuer absichtlich gelegt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Friederikenstift ist eines der größten und ältesten Krankenhäuser der Stadt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.07.2021 | 07:30 Uhr