Schwarze Kasse bei Zulassungsstelle? Mitarbeitende entlassen Stand: 22.12.2021 19:50 Uhr Vor fünf Wochen hat der Landkreis Holzminden alle Mitarbeitenden der Zulassungsstelle herausgeworfen. Der Grund: eine angeblich schwarze Kasse. Bei den Betroffenen sorgt das für großen Unmut.

Laut Staatsanwaltschaft geht es um eine Schadenssumme unter 1.000 Euro. Konkret dreht es um alte Nummernschilder, die bei der Zulassungsstelle abgegeben und offenbar über Jahre von den Mitarbeitenden bei Schrotthändlern verkauft worden sind. Das Geld sei dann in die Kasse für Weihnachtsfeiern gegangen, heißt es von Seiten der Mitarbeitenden. Schon seit 1974 hätten sie das so gemacht, erklärt einer der Entlassenen. Der Auftrag, so zu handeln, sei von ehemaligen Amtsleitern gekommen. Dem Entlassenen zufolge hat es keine Dienstanweisung gegeben, wie die alten Schilder entsorgt werden sollten. Der Landkreis habe sich dafür jahrzehntelang nicht interessiert, sagt er. Stattdessen lasse er die Mitarbeiter nun im Regen stehen. Das finde er ungerecht und die Reaktion sei völlig überzogen.

Bürger müssen in den Nachbarkreis fahren

Ähnlich äußert sich sein Rechtsanwalt Till Koch aus Brakel, der gleich mehrere Betroffene vertritt. Es werde mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sagt er. Der Schaden, weil die Zulassungsstelle geschlossen ist, sei riesengroß. Das bekommen auch Bürgerinnen und Bürger zu spüren: Sie können ihre Fahrzeuge nicht zulassen, müssen dafür in die Nachbarkreise fahren - und bekommen statt dem Kürzel HOL derzeit NOM, GAN oder HX.

"Verwerflich": Schwerbehinderter fristlos gekündigt

Rechtsanwalt Attila Yurttas vertritt einen Schwerbehinderten, dem fristlos gekündigt wurde. Der Jurist hält das für "im hohem Maß verwerflich". Wenn man sich klar mache, dass es um eine dreistellige Schadenssumme gehe, dann könne man sich schon fragen, ob der Landkreis hier verhältnismäßig gehandelt habe, so Yurttas. Die Höhe des entfallenden Einnahmen des Amts stehe in keinem Verhältnis zu dem angeblich entstandenen Schaden in dreistelliger Höhe, betont er.

Landkreis: Mitarbeiten hätten Landkreis informieren müssen

Der Landkreis sieht den Sachverhalt anders: Die Vorfälle seien eine grobe arbeitsrechtliche Pflichtverletzung, die dem Dienstherren keine andere Wahl gelassen hätten, erklärte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Auf den Hinweis, dass es zum Vorgang mit zurückgebrachten Nummernschildern keine Dienstanweisung gegeben hätte, sagt der Landkreis: "Es ist richtig, dass es keine Dienstanweisung dazu gab, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese Kennzeichen von den Kunden wieder mitgenommen werden." Das Vorgehen hätte jeder Mitarbeiter sofort dem Landkreis anzeigen, zur Kenntnis geben müssen, heißt es weiter.

