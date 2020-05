Stand: 08.05.2020 16:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Eigenen Tod vorgetäuscht: Polizei fasst Betrüger

Die Polizei hat mithilfe von Spezialkräften einen von der Kripo Kiel (Schleswig-Holstein) gesuchten Mann am Donnerstag im Landkreis Heidekreis festgenommen. Beamte durchsuchten ein Wohnhaus in Schwarmstedt und entdeckten den Gesuchten in einem Versteck auf dem Dachboden. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft dem 52-Jährigen und seiner Frau gemeinschaftlich versuchten Betrug vor.

Versuchter Betrug in Millionenhöhe

Es ist eine abenteuerliche Geschichte: Der Kieler war am 10. Oktober vergangenen Jahres vermisst gemeldet worden. Sein gekentertes Motorboot wurde vor Schönberg (Kreis Plön) gefunden - von dem Mann keine Spur. Laut Staatsanwaltschaft Kiel ermittelten Beamte, dass das Boot manipuliert worden war und der Vermisste 2018 mehrere Lebensversicherungen in Millionenhöhe zugunsten seiner Frau und seiner Mutter abgeschlossen hatte. Spuren führten schließlich nach Niedersachsen. Die Ehefrau befindet sich seit dem 28. April in Untersuchungshaft. Der 52-Jährige soll heute in Kiel einem Haftrichter vorgeführt werden.

