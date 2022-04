Stand: 10.04.2022 13:59 Uhr Schwarmstedt: Motorradfahrer auf A7 tödlich verletzt

Bei einem Unfall auf der A7 in der Nähe der Anschlussstelle Schwarmstedt (Heidekreis) ist am Sonnabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierten zunächst an einem Stauende insgesamt sechs Autos. Der 35-jährige Motorradfahrer bemerkte dies offenbar zu spät. Bei einem Ausweichversuch geriet er ins Schleudern und stürzte. Er starb noch an der Unfallstelle. Neun Insassen der Autos wurden leicht verletzt. Die Strecke wurde wegen der Bergungsarbeiten für sechs Stunden voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.04.2022 | 10:00 Uhr