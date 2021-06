Stand: 02.06.2021 08:30 Uhr Schwägerin ins Gesicht geschossen? Prozess in Hildesheim

Ein 42-Jähriger muss sich von heute an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten, weil er versucht haben soll, seine Ehefrau und deren Schwester zu ermorden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, vor einem halben Jahr seiner Schwägerin in Uetze in der Region Hannover aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen zu haben - als sie ihrer Schwester zur Hilfe kommen wollte. Zuvor war er in die Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau eingebrochen. Diese hatte sich im Schlafzimmer eingeschlossen und ihre Schwester angerufen.

