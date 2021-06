Schuss auf Schwägerin in Uetze: Neun Jahre Haft gefordert Stand: 29.06.2021 11:56 Uhr Im Prozess um eine versuchte Tötung in einem Trennungsstreit in Uetze soll heute am Landgericht Hildesheim das Urteil fallen. Dem Angeklagten droht eine lange Gefängnisstrafe.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Dienstag in ihrem Plädoyer neun Jahre Haft für den 42-Jährigen. Außerdem sprach sie sich für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt aus. Die Anklagebehörde wirft dem Mann versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie einen Verstoß gegen das Waffengesetz vor.

Auf Schwägerin geschossen

Der 42-Jährige soll im Dezember in Uetze (Region Hannover) gewaltsam in die Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau eingedrungen sein. Sie rief daraufhin ihre Schwester zu Hilfe. Als diese den Mann beruhigen wollte, soll er ihr aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen haben. Das Projektil trat laut Anklage an der rechten Wange der Frau ein und an ihrem rechten Ohr wieder aus. Sie überlebte schwer verletzt.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Ursprünglich war der 42-Jährige wegen zweifachen versuchten Totschlags angeklagt worden. Hinsichtlich des Vorwurfs der versuchten Tötung der Ehefrau plädierte die Staatsanwaltschaft nun jedoch auf Freispruch, weil der Mann zu dieser Tat noch nicht angesetzt habe. Der Angeklagte hatte erklärt, er habe niemanden töten wollen. Nach Einschätzung eines Gutachters ist er möglicherweise vermindert schuldfähig.

