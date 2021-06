Schuss auf Schwägerin in Uetze: Heute Urteil erwartet Stand: 29.06.2021 10:10 Uhr Im Prozess um die versuchte Tötung von zwei Frauen in einem Trennungsstreit soll heute am Landgericht Hildesheim das Urteil fallen. Angeklagt ist ein 42-Jähriger.

Dem Mann wird vorgeworfen, im Dezember in Uetze (Region Hannover) gewaltsam in die Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau eingedrungen zu sein. Sie rief daraufhin ihre Schwester zu Hilfe. Als diese den 42-Jährigen beruhigen wollte, soll er ihr aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen haben. Das Projektil trat laut Anklage an der rechten Wange der Frau ein und an ihrem rechten Ohr wieder aus. Sie überlebte schwer verletzt.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Vor dem Urteil werden heute noch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Zum Prozessauftakt hatte der 42-Jährige ausgesagt, dass er niemanden umbringen wollte. Nach Einschätzung eines Gutachters ist der Angeklagte möglicherweise vermindert schuldfähig. Die Strafkammer dagegen hatte am ersten Verhandlungstag erklärt, dass auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen in Betracht komme.

