Schuss auf Schwägerin in Uetze: Das Urteil ist rechtskräftig Stand: 13.04.2022 18:43 Uhr Ein Mann aus Wolfsburg muss wegen versuchten Mordes für sieben Jahre in Haft. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf seine Revision als unbegründet und bestätigte das Urteil des Landgerichts Hildesheim.

Der Schuldspruch von Juni 2021 ist somit rechtskräftig. Der 43-Jährige müsse zudem in eine Entziehungsanstalt, heißt es in einer BGH-Mitteilung von Mittwoch. Das Landgericht hatte den Mann verurteilt, weil er seiner Schwägerin aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen hatte. Die Frau wurde schwer verletzt. Die Richter in Hildesheim hatten eine verminderte Schuldfähigkeit wegen des Alkohol- und Kokainkonsums am Tattag nicht ausgeschlossen. Der Angeklagte, der wegen Gewaltdelikten vorbestraft war, hatte die Vorwürfe zum Teil eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine neunjährige Gefängnisstrafe gefordert.

Motiv: die angeblich "verletzte Ehre"

Der 43-Jährige war nach Überzeugung des Gerichts im Dezember 2020 zu seiner von ihm getrennt lebenden Frau nach Uetze (Region Hannover) gefahren, um sie zu töten. Mit der Tat habe er die seiner Meinung nach "verletzte Ehre" wiederherstellen wollen. Die Frau hatte ihn zuvor verlassen und ihm den Umgang mit dem gemeinsamen Kind verweigert. Als die Schwester der Frau aus dem Nachbarhaus kam, um den Mann zu beruhigen, schoss er ihr ins Gesicht. Danach versagte die Waffe.

