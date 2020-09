Stand: 22.09.2020 08:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schulgipfel: Laptops und Frischluft im Klassenraum

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat am Montagabend sein Lüftungskonzept für den Unterricht beim Schulgipfel der Kultusminister der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgestellt. "Das Thema Lüften auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen ist dabei zentral", sagte Tonne im Vorfeld. In Niedersachsen setze man auf eine 20-5-20-Regel: 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Stoßlüften, 20 Minuten Unterricht. Der Deutsche Lehrerverband hatte bereits mehrfach kritisiert, dass sich nicht in allen Schulen die Fenster weit öffnen ließen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Sefanie Hubig (SPD) kündigte noch für diese Woche ein Gespräch mit Experten zum Thema Lüftungshygiene an, "um auf Grundlage wissenschaftlicher Expertise beraten zu können".

VIDEO: Tonne: "Lüften ist das beste Mittel" (1 Min)

Dienst-Laptops für alle Lehrer

Neben Gesprächen über Hygiene- und Infektionsschutz-Maßnahmen in Corona-Zeiten ging es auch um die Digitalisierung der Schulen und um die Weiterbildung von Lehrern im Umgang mit digitalen Medien. Das Ergebnis: Die rund 800.000 Lehrer in Deutschland sollen bis Ende des Jahres Dienst-Laptops bekommen. Das haben Kanzlerin Merkel und die Kultusminister vereinbart. Dafür will der Bund rund 500 Millionen Euro vorstrecken. Insgesamt stehen für die Digitalisierung der Schulen 6,5 Milliarden Euro bereit. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kündigte außerdem eine Daten-Flatrate für Schüler an. Anbieter hätten einen Tarif von zehn Euro pro Monat zugesagt.

