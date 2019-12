Stand: 15.12.2019 19:16 Uhr

Schule in Hannover verbietet Jogginghosen

Ganz locker und "chillig" zur Schule gehen? Zumindest für die Schüler des privaten Oskar-Kämmer-Gymnasiums in Hannover ist das jetzt passé. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet, ist dort der Schlabber-Look künftig unter Strafe verboten. Darüber habe Rektorin Alvira Ramazanova die Eltern via E-Mail informiert. Bei Verstößen müssten die Kinder und Jugendlichen demnach mit Sanktionen rechnen - wie "den Schulhof saubermachen, Tische in der Mensa wischen oder Ähnliches". Die Begründung der Schulleitung: Jogging-Outfits oder auch Leggings seien "keine angemessene Kleidung" für den Unterricht.

Videos 01:44 Hallo Niedersachsen Internationaler Tag der Jogginghose Hallo Niedersachsen Längst wird sie nicht mehr nur von Sportlern getragen. Die Jogginghose ist schon lange eine Zuhause-Hose und ein Fashion-Must-Have. Britta von Lucke hat sich umgehört. Video (01:44 min)

Zum Umziehen nach Hause geschickt

In anderen Bundesländern haben bereits schon Schulen die Jogginghose verbannt: In der Realschule Süd im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen etwa, hatte die Schulleitung im vergangenen Frühjahr eine entsprechende Regelung in Kraft gesetzt. Auch Basecaps sind dort während des Unterrichts tabu. Bei Verstößen gibt es zunächst drei Verwarnungen. Beim vierten Mal werden die Schüler zum Umziehen nach Hause geschickt.

