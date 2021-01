Stand: 13.01.2021 20:06 Uhr Schuldenuhr in Niedersachsen nähert sich 70 Milliarden Euro

Die Schuldenuhr zur Veranschaulichung der Verbindlichkeiten des Landes Niedersachsen nähert sich der Marke von 70 Milliarden Euro. Pro Sekunde wächst der Schuldenstand in diesem Jahr rechnerisch um 35 Euro, wie der Bund der Steuerzahler am Mittwoch in Hannover mitteilte. Das sind rund drei Millionen Euro pro Tag. "Die Pandemie lässt die Landesschulden in nur zwei Haushaltsjahren von 60 auf 70 Milliarden Euro anschwellen", erklärte der Landeschef des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf. Der Verein rechnet damit, dass die Schuldenuhr im Landtag die Marke von 70 Milliarden Euro im Juli erreichen wird.

VIDEO: Niedersachsen macht pro Stunde etwa 126.000 Euro Schulden (1 Min)

