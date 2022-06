Stand: 14.06.2022 07:39 Uhr Schulbus stößt mit Lieferwagen zusammen

Zwei Schulkinder sind bei einem Unfall mit einem Schulbus im Landkreis Hildesheim am Montagmittag leicht verletzt worden. Laut Polizei war im Ortsteil Hotteln ein Lieferwagen rückwärts aus einer Hofeinfahrt gefahren. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, beide Fahrzeuge stießen zusammen. In dem Bus sollen zwischen 20 bist 30 Kinder gesessen haben, sagt die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die meisten Kinder aber schon nicht mehr am Ort. Zwei sieben und zehn Jahre alte Kinder wurden im Nachhinein als leicht verletzt gemeldet. Sollten noch weitere Kinder nach dem Unfall über Schmerzen klagen, bittet die Polizei deren Eltern, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.06.2022 | 07:30 Uhr