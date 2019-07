Stand: 07.07.2019 18:13 Uhr

Schützenfest in Hannover: Deutliches Besucherminus

Das nach eigenen Angaben größte Schützenfest der Welt in Hannover ist am Sonntag mit einem deutlichen Besucherminus zu Ende gegangen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das selbstgesteckte Ziel von 1,2 Millionen Besuchern haben die Organisatoren bei der 490. Auflage deutlich verfehlt. Am Ende dürften zwischen 850.000 und 900.000 Menschen auf dem Schützenplatz gefeiert haben, berichtet Paul-Eric Stolle, Präsident der hannoverschen Schützenvereine. Im vergangenen Jahr hatten rund 1,1 Millionen Menschen das Fest besucht.

Erst zu heiß, dann zu nass

Stolle machte für den Rückgang vor allem das Wetter verantwortlich. Am ersten Festwochenende sei es für viele Menschen mit Temperaturen von mehr als 36 Grad zu heiß gewesen. An diesem Wochenende hätten dagegen Regen und kühle Temperaturen viele Gäste abgeschreckt.

Friedlicher als im Vorjahr

Die Organisatoren wollen trotzdem nicht von einem Misserfolg sprechen. Die Atmosphäre auf dem Festplatz sei in den vergangenen zehn Tagen sehr gut gewesen, sagte Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne). Sie freue sich besonders darüber, dass in diesem Jahr ein ausgesprochen friedliches Schützenfest gefeiert worden sei. Die Polizei hatte zuvor von einem Rückgang der Straftaten berichtet. Insgesamt wurden rund um den Festplatz bis Sonntag 56 Taten erfasst, darunter 17 Körperverletzungen.

