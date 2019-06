Stand: 30.06.2019 08:18 Uhr

Schützenfest: Ausmarsch heute live bei NDR.de

In Hannover hat am Freitag das 490. Schützenfest begonnen - nach Angaben der niedersächsischen Landeshauptstadt das größte der Welt. Wie in jedem Jahr fiel der Startschuss mit der offiziellen Verpflichtung der vier Bruchmeister in der Rathaushalle. Sie sind es auch, die heute die vier Züge des zehn Kilometer langen Schützenausmarsches anführen werden. Der Ausmarsch gilt traditionell als Höhepunkt der Feierlichkeiten. Dieses Jahr wird er zum Hitzefest.

NDR.de überträgt den Ausmarsch live und in voller Länge an dieser Stelle. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Das hannoversche Schützenfest - bunt und grell











Schüssel-Schorse berichtet live bei NDR 1 Niedersachsen

Die Veranstalter rechnen beim Schützenausmarsch mit 12.000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland. Der Comedy-Klempner Schüssel-Schorse von NDR 1 Niedersachsen ist beim Schützenausmarsch auch wieder mittendrin - natürlich in Begleitung von seiner "Schorsetta": Dem Oldtimer-VW-Bulli - einer blau/orangenen T1 Service Doka von 1964. Er sorgt aber nicht nur für Lacher am Straßenrand, sondern berichtet auch live vom weltgrößten Schützenausmarsch im Programm von NDR 1 Niedersachsen. Der Ausmarsch wird auch von Musikkapellen sowie rund 40 Festwagen und Kutschen begleitet. Drei Stunden benötigt der Umzug, um vom Neuen Rathaus am Trammplatz bis zum Schützenplatz zu gelangen.

Schützenfest in Hannover beginnt Hallo Niedersachsen - 28.06.2019 19:30 Uhr Zum 490. Mal findet das Schützenfest in Hannover statt – laut Veranstalter das größte der Welt. Für den Schützenausmarsch am Sonntag stellt sich die Stadt auf sommerliche Hitze ein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lilo Wanders und Klaus & Klaus sind mit dabei

Im vergangenen Jahr feierten am Straßenrand rund 200.000 Menschen den Schützenausmarsch mit. Auch Lilo Wanders wird dieses Jahr dabei sein. Sie soll in einem Cabriolet aus dem Jahr 1965 mitfahren. Nach dem Ende des Ausmarsches können Fans sie im Gaypeople-Zelt zu einem Meet & Greet treffen. Vier Tage später, am 4. Juli, wird in dem Zelt auch das Schlagerduo Klaus & Klaus auftreten, das vor allem durch seinen Hit "An der Nordseeküste" bekannt ist.

5. Juli ist Tag der niedersächsischen Schützenvereine

Bis zum 7. Juli können die Besucher auf dem Schützenplatz unter anderem 27 Fahrgeschäfte sowie rund 100 Imbiss-, Süßwaren- und Eiswagen ansteuern. "Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr wieder einen so tollen Festplatz präsentieren können", sagte Schützenpräsident Paul-Eric Stolle am Dienstag bei der Vorstellung des Programms. Als besonderes Highlight nannte er das "Niedersachsendorf", in dem es erstmals kulinarische Spezialitäten aus dem ganzen Land geben wird. Dass Niedersachsen ein "Schützenland" ist, zeige der Tag der niedersächsischen Schützenvereine am Freitag, 5. Juli. Erwartet werden 90 Vereine mit knapp 1.800 Teilnehmern. Als eine der Hauptattraktionen unter den Fahrgeschäften nennen die Veranstalter "Dr. Archibald - Master of Times" - dort muss eine unbekannte Welt mithilfe einer Virtual-Reality-Brille durchquert werden.

Weitere Informationen Schützenausmarsch in Hannover wird zum Hitzefest Der Schützenausmarsch in Hannover droht zu einer Hitzeschlacht zu werden. Meteorologen rechnen mit Temperaturen von 37 Grad. Organisatoren, Einsatzkräfte und Schützen reagieren. (27.06.2019) mehr

Nachhaltigkeit auf dem Festplatz

Erstmals wird das Schützenfest mit 100 Prozent Ökostrom versorgt. "Durch die Umstellung der Stromversorgung des Schützenfestes auf Naturstrom vermeiden wir klimaschädliches Kohlendioxid in Höhe von 79 Tonnen. Das entspricht der CO2-Emission eines Durchschnitts-Pkw für zehn Fahrten um die Erde", hatte die Vorsitzende der Stadtwerke enercity, Susanna Zapreva, bereits im Mai gesagt. Außerdem sind die Schausteller dazu angehalten, alle Speisen und Getränke nur auf Mehrweg-, essbaren oder kompostierbaren Materialien ausgegeben werden. Das war bereits in der Ausschreibung so angekündigt worden.

Sicherheitskonzept hat sich 2018 bewährt

Auch in diesem Jahr wird wieder das von der Landeshauptstadt und der Polizeidirektion Hannover ausgearbeitete Sicherheitskonzept umgesetzt. Unter anderem gilt in der Innenstadt während des Schützenausmarsches ein Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen. An den fünf Eingängen zum Schützenplatz wird zudem ein privater Sicherheitsdienst Besucher und deren Taschen kontrollieren. Die Polizei wird auch wieder eine Wache auf dem Schützenplatz einrichten - an der Bruchmeisterallee, in der Nähe vom Gilde-Tor. Im vergangenen Jahr hatten sich Polizei und Einsatzkräfte nach dem Fest zufrieden geäußert. Die Zahl der Straftaten hatte sich demnach im Vergleich zu 2017 halbiert. Zurückgeführt wurde dies auf die gesteigerte Polizeipräsenz und Videokameras. Außerdem hatte es gut ein Viertel weniger medizinische Einsätze gegeben. Insgesamt besuchten im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Menschen das Schützenfest in Hannover.

Dieses Thema im Programm: 30.06.2018 | 10:30 Uhr