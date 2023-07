Schützenausmarsch in Hannover: Polizei sperrt Straßen Stand: 02.07.2023 08:12 Uhr Heute sind in Hannover die Schützen los: Hunderte Kapellen, Fanfarenzüge und Schützenvereine ziehen beim traditionellen Schützenausmarsch durch die Stadt. Die Polizei rät, das Auto stehen zu lassen.

In der Zeit von 8 bis 16 Uhr gibt es erhebliche Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr. In der Innenstadt werden mehrere Hauptverkehrsstraßen über Stunden gesperrt. Auch darüber hinaus gibt es Behinderungen. Die Beamten raten, aufs Fahrrad oder die Stadtbahnen umzusteigen. Für Autofahrer, die auf ihr Fahrzeug nicht verzichten können, hat die Polizei weiträumige Umfahrungen um die Route des Schützenausmarsches eingerichtet. Besucher von außerhalb sollten ausgeschilderte Park-and-Ride-Parkplätze ansteuern und dann auf Bahnen umsteigen. Das Schützenfest in Hannover hat am Freitag begonnen und endet am 9. Juli.

Von den Straßensperrungen betroffene Bereiche:

Trammplatz

Friedrichswall

Osterstraße

Schmiedestraße

Burgstraße

Karmarschstraße

Friederikenplatz

Lavesallee

Waterloostraße

Arthur-Menge-Ufer

Beuermannstraße/Höhe Stadionbrücke

Üstra: Beeinträchtigungen auch im Busverkehr

Neben dem motorisierten Individualverkehr ist auch der Busverkehr von den Sperrungen betroffen. Die Üstra leitet einige Innenstadt-Linien um. Zudem kann es zu kurzfristigen Änderungen und Streckenfreigaben kommen. Der ÖPNV-Betreiber rät, vor Fahrtantritt die Homepage www.uestra.de oder die Fahrtauskunft in der GVH-App im Auge zu behalten.

Diese Bus-Linien sind von Umleitungen betroffen:

Linie 100

Linie 200

Linie 120

sprintH Linie 800

