Schütteltod: Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Haft Stand: 14.01.2022 14:47 Uhr Im Prozess gegen einen Vater, der den Tod seines Babys verursacht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft für eine Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen Totschlags plädiert.

Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim am Freitag mit. Dem 33-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, Ende März vergangenen Jahres seinen damals knapp drei Monate alten Sohn so stark geschüttelt zu haben, dass er massive Hirnblutungen erlitt und wenig später im Krankenhaus starb. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Er war mit dem Säugling allein in der Wohnung und hatte selbst den Notarzt gerufen. Der 33-Jährige sitzt seit seiner Festnahme am 1. April in Untersuchungshaft.

Urteil möglicherweise bereits heute

Vor den Plädoyers wurden am Freitag zwei medizinische Gutachter gehört. Ein Pharmakologe und ein Immunologe erklärten nach Angaben des Gerichtssprechers, dass es keinen Anhaltspunkt für Hirnschäden aufgrund der Impfung des Babys am Vortag gebe. Möglicherweise wird noch heute das Urteil gesprochen.

Weitere Informationen Vater vor Gericht: "Ich habe ihn nicht geschüttelt" Die Staatsanwaltschaft Hildesheim wirft dem 33-Jährigen vor, seinen drei Monaten Sohn zu Tode geschüttelt zu haben. (05.11.2021) mehr Schütteltrauma: Lebensgefahr für Babys Das Schütteltrauma ist die häufigste Misshandlung bei Säuglingen, die für etwa 100 bis 200 Babys pro Jahr allein in Deutschland tödliche Folgen hat. Täter sind oft die Eltern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.01.2022 | 15:00 Uhr