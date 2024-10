Stand: 10.10.2024 07:40 Uhr Schüsse in Sarstedt: Spezialkräfte der Polizei nehmen Mann fest

In der Nacht auf Donnerstag hat ein 50-Jähriger in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) auf der Straße eine Schreckschusswaffe gezogen und damit um sich geschossen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie ein Sprecher mitteilte, habe der Mann zunächst einen anderen Mann verbal bedroht und dann die Waffe gezogen. Anschließend begann er laut Polizei zu randalieren. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte er mit einem Holzstock ein Auto. Die alarmierte Polizei rückte mit Beamten aus dem gesamten Landkreis Hildesheim und mit Spezialkräften aus Hannover an. Etwa zwei Stunden später konnten sie den Mann überwältigen und festnehmen. Die Hintergründe sind bisher noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2024 | 06:30 Uhr