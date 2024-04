Stand: 11.04.2024 09:57 Uhr Schüsse in Rinteln: Junger Mann lebensgefährlich verletzt

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist am späten Mittwochabend ein 20-Jähriger durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Engern, teilt die Polizei Nienburg am Donnerstag mit. Es folgte eine groß angelegte Suche der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Von dem Täter oder den Tätern fehlt aber bislang jede Spur. Weitere Angaben könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bückeburg mit. Auch der Hintergrund der Tat sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Während des Einsatzes war die Landesstraße zwischen Rinteln und Westendorf bis zum Morgen komplett gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.04.2024 | 06:30 Uhr