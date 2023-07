Stand: 11.07.2023 16:43 Uhr Schuss in Hannovers Innenstadt: Raub-Überfall auf Juwelier

In Hannover ist in der Innenstadt am Dienstag gegen 15 Uhr mindestens ein Schuss abgegeben worden. Ersten Angaben zufolge versuchten zwei vermummte Männer ein Juweliergeschäft auszurauben. Einer der Tatverdächtigen schoss laut Polizei im Geschäft auf einen Mitarbeiter. Wie schwer dieser verletzt wurde, war zunächst nicht klar, auch ist unklar, ob die Männer Beute gemacht haben. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten zwei Tatverdächtige auf Fahrrädern, die Fahndung läuft. Aktuell werden Spuren am Tatort gesichert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.07.2023 | 16:00 Uhr