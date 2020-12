Schüsse in Hannover: Spuren führen ins Drogenmilieu Stand: 26.12.2020 14:39 Uhr Nach einer Auseinandersetzung an einer Haltestelle in Hannover an Heiligabend vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit dem Drogenmilieu.

Hinweise auf Clankriminalität lägen jedoch nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bei der Auseinandersetzung an der Stadtbahnhaltestelle Allerweg waren offensichtlich Schüsse gefallen und ein Messer benutzt worden. Nach einem Zeugenhinweis an Heiligabend fanden die Beamten nur noch Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe sowie Blutspuren an der Haltestelle.

Verletzter 20-Jähriger kontaktiert Polizei

Wenig später meldete sich ein verletzter 20-Jähriger bei der Polizei - er war offenbar beteiligt, wollte sich aber nicht zum Hergang des Streits äußern. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2020 | 16:00 Uhr