Stand: 10.02.2023 08:41 Uhr Schüsse in Hannover: Polizei sucht Paar und Taxifahrer

Nach den Schüssen auf zwei Autos in Hannover-Herrenhausen vor knapp zwei Wochen sucht die Polizei nach einem Paar und einem Taxifahrer. Sie könnten möglicherweise etwas gesehen haben, so die Ermittler. Ihren Angaben zufolge hatten nach den Schüssen mehrere Zeugen von einem Pärchen berichtet, das panikartig weggelaufen sei. Die Frau soll eine rote Jacke getragen haben. Der gesuchte Taxifahrer soll zur Tatzeit mit einem gelben Auto in dem Bereich unterwegs gewesen sein. Nach dem bislang unbekannten Schützen wird laut Polizei weiter gefahndet. Sie ermittelt wegen Verdacht auf versuchten Totschlag. Warum auf die Autos geschossen wurde, ist weiterhin unklar.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.02.2023 | 06:30 Uhr