Schüsse in Fuhrberg: Mann nach Streit schwer verletzt Stand: 08.06.2022 07:52 Uhr Bei einem gewaltsamen Streit zweier Personengruppen in Burgwedel (Region Hannover) ist ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde er am Bein getroffen, es bestehe keine Lebensgefahr.

Am Dienstagabend haben sich die beiden Gruppen im Burgwedeler Ortsteil Fuhrberg den Angaben der Polizei zufolge zunächst eine handgreifliche Auseinandersetzung geliefert. Dabei sei auch eine Schusswaffe abgefeuert und der Mann getroffen worden. Zeugen hätten gegen 21.40 Uhr die Polizei alarmiert. "Zwei Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen, konnten festgenommen werden", sagte ein Polizeisprecher. Der Haupttäter sei noch auf freiem Fuß. Nach ihm werde derzeit gefahndet. Die Tatwaffe sei ebenfalls noch nicht sichergestellt. Die Polizei sei mit einem "größeren Kräfteaufgebot" vor Ort. In welcher Beziehung die Personen zueinander standen, ist noch ungeklärt. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.06.2022 | 07:00 Uhr