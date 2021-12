Schüsse bei Fahrzeugkontrolle in Hannover - zwei Verletzte

Stand: 12.12.2021 17:33 Uhr

Bei einer Kontrolle eines Lieferwagens hat die Polizei am Sonntag in Hannover nach eigenen Angaben mehrere Schüsse abgeben müssen, um einem in Gefahr geratenen Kollegen zu helfen.