Schüsse auf Frau in Uetze - Kommt 41-Jähriger in U-Haft? Stand: 14.12.2020 13:36 Uhr Ein 41-Jähriger aus Wolfsburg steht unter dringendem Tatverdacht, die Schwester seiner Ex-Freundin in Uetze (Region Hannover) angeschossen zu haben. Heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntagmorgen gewaltsam in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen. Dort hatte sich demnach auch die Schwester der Frau aufgehalten. Im Wohnzimmer soll sie sich dem 41-Jährigen entgegenstellt haben. Daraufhin gab er einen Schuss ab und traf die 45-Jährige am Kopf.

Verdächtiger am Mittag in Peine gefasst

Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, laut Polizei ist ihr Zustand stabil. Die Ex-Partnerin des 41-Jährigen hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sie blieb unverletzt. Hintergrund der Tat seien nach derzeitigen Erkenntnissen Beziehungsstreitigkeiten, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter war nach dem Schuss zu Fuß aus der Wohnung geflüchtet. Laut Polizei wurde er am Sonntagmittag in Peine festgenommen, von wo aus er nach Hannover gebracht wurde. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

