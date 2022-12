Schüsse am Steintor in Hannover - drei Verletzte Stand: 25.12.2022 08:50 Uhr Drei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Hannover durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei auf der Flucht.

Den Angaben zufolge war es in einem Tanzlokal in der Nähe vom Steintor zu einem Streit gekommen. Bereits dabei sei eine Person durch einen Kopfstoß verletzt worden. Der Streit verlagerte sich schließlich auf die Straße. Dort soll der Täter zwei Männern in die Beine geschossen haben. Ein Security-Mitarbeiter sei durch einen Querschläger verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze soll mit mehreren Begleitern unterwegs gewesen sein. Alle flüchteten nach der Tat. Die Ursache des Streits sowie weitere Hintergründe werden derzeit ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2022 | 08:00 Uhr