Schüsse am Steintor in Hannover: Täter weiter flüchtig Stand: 26.12.2022 14:37 Uhr Zwei Menschen sind in der Nacht zum ersten Weihnachtstag in der Innenstadt von Hannover durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet weiter nach dem unbekannten Täter.

Die Ermittelnden werten nach Angaben einer Polizeisprecherin derzeit Spuren aus und vernehmen Zeugen. Der Täter war nach den Ereignissen am Sonntagmorgen vermutlich zu Fuß geflüchtet. Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach ihm - vergeblich. Der Mann steht im Verdacht, zwei junge Männer angeschossen und schwer verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Täter soll Männern in die Beine geschossen haben

Den Angaben zufolge war der Schießerei am frühen Sonntagmorgen ein Streit in einem Tanzlokal in der Nähe vom Steintor vorausgegangen. Der Streit habe sich auf die Straße verlagert, wo der Täter den Männern im Alter von 22 und 23 Jahren in die Beine geschossen haben soll. Zudem wurde ein Security-Mitarbeiter leicht verletzt - vermutlich durch umherfliegende Geschossteile. Ein 20-Jähriger erlitt durch einen Kopfstoß Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Der mutmaßliche Schütze soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Laut Polizei hatte er kurze schwarze Haare, einen Vollbart und trug eine schwarze Weste, einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose. Die Ursache des Streits sowie weitere Hintergründe werden derzeit ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden. Am Steintor hat die Stadt Hannover nach einer Reihe von Messerangriffen jüngst eine neue Waffenverbotszone eingerichtet.

