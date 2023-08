Stand: 08.08.2023 08:18 Uhr Schülertransport: Hameln-Pyrmont setzt zusätzliche Busse ein

Schülerinnen und Schüler in den Pyrmonter Bergdörfern können sich im neuen Schuljahr offenbar auf einen verlässlicheren Busverkehr freuen. Die Dörfer Neersen, Baarsen, Kleinenberg, Großenberg und Eichenborn werden dann von der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont angefahren. Etwa 90 Schülerinnen und Schüler sollen so zum Schulzentrum nach Bad Pyrmont gebracht werden können. Laut Landrat Dirk Adomat (SPD) ist der Ersatzverkehr bis zum 31. Januar 2024 befristet. Bis dahin solle dem eigentlich zuständigen Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen die Gelegenheit gegeben werden, etwas gegen die ständigen Busausfälle zu tun. Über diese hatten sich Eltern in den vergangenen Monaten immer wieder beschwert. Sie mussten deshalb ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

