Stand: 12.04.2024 08:07 Uhr Schülerfirma aus Hildesheim gewinnt Landeswettbewerb der IHK

Die beste Schülerfirma Niedersachsens kommt aus Hildesheim: Das Junior-Unternehmen "Restyle" der Michelsenschule hat den diesjährigen Landeswettbewerb der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover gewonnen. Mit ihrem "innovativen Ansatz für eine Kleidertauschbörse" hätten die Schülerinnen und Schüler die Jury überzeugt, heißt es von der IHK. Sie setzten sich gegen neun weitere Bewerbungen durch: Auf dem zweiten Platz landete das Silberkamp-Gymnasium Peine. Dritte wurde die Schülerfirma "Tolle Knolle" der BBS II Northeim, die sich mit nachhaltigem und regionalem Kartoffelanbau beschäftigt. Mit ihrem Sieg haben sich die Jugendlichen aus Hildesheim für die Teilnahme am Bundeswettbewerb Anfang Juni in Frankfurt am Main qualifiziert.

