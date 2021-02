Stand: 27.02.2021 11:14 Uhr "Schülerexpress Online" aus Nienstädt gewinnt Sonderpreis

Die Online-Redaktion der Grundschule Nienstädt im Landkreis Schaumburg hat beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder einen Sonderpreis gewonnen. Wie der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Freitag mitteilte, überzeugten die jungen Reporterinnen und Reporter des "Schülerexpress Online" mit einem breiten und unterhaltsamen Informationsangebot. So gehörten zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie ein Interview mit einem Kinderarzt, Tipps gegen Langeweile und ein Erfahrungsbericht eines Schülers aus der Quarantäne. Der Sonderpreis "Ideen. Umsetzen." würdigt außergewöhnliche Ideen von Schülerzeitungsredaktionen. "Schülerexpress Online" und die anderen Gewinner sollen im September bei einem Festakt in Berlin ausgezeichnet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.02.2021 | 11:00 Uhr