Stand: 14.02.2024 07:44 Uhr Schrebergärten in Celle bei Brand zerstört

In der Kleingartenkolonie Hospitalwiesen in Celle haben in der vergangenen Nacht zwei Lauben und deren Nebenbauten gebrannt. Die Flammen drohten auch auf andere Lauben überzugreifen, teilte die Freiwillige Feuerwehr Celle mit. Deshalb wurden weitere Einsatzkräfte dazu gerufen, um den Brand von zwei Seiten zu bekämpften. Schwierig gestaltete sich die Wasserversorgung. Es musste mit Fahrzeugen über schmale Wege zum Brandort transportiert werden. Auch die Hochwassersituation erschwerte die Löscharbeiten. Wege, Flächen und Gärten waren teilweise stark aufgeweicht oder überflutet und konnten deshalb nicht betreten oder befahren werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2024 | 08:30 Uhr