Stand: 26.04.2019 12:37 Uhr

Fall Schostok: SPD will OB-Neuwahl

Nächster Rückschlag für den hannoverschen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD): Die eigene Partei rückt von dem wegen schwerer Untreue angeklagten Politiker ab. Der Stadtverband, der Unterbezirk und die Ratsfraktion der SPD sprachen sich in einer Pressemitteilung für Neuwahlen aus. Die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Hannover verlange "klare Konsequenzen", um das Ansehen des Amtes des Oberbürgermeisters zu wahren, hieß es. Daher gelte es nun, ein geordnetes Verfahren für die Neuwahl des Oberbürgermeisters abzustimmen.

Videos 02:37 Hallo Niedersachsen Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Schostok Hallo Niedersachsen Die Staatsanwaltschaft hat Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok wegen schwerer Untreue angeklagt. Die Nachricht platzte in einen Empfang für Altkanzler Gerhard Schröder. Video (02:37 min)

"Er wird zurücktreten"

Schostok (SPD) hatte zuvor am Donnerstag angekündigt, Konsequenzen zu ziehen. Das Wort "Rückzug" nahm er dabei nicht in den Mund. Schostok sagte lediglich, er werde am Dienstag mit den Vorsitzenden aller Ratsfraktionen sprechen. Deutlicher formulierte es im Anschluss Hannovers SPD-Chef Alptekin Kirci im Interview mit dem NDR. "Er wird zurücktreten und das ist Fakt", sagte Kirci. Zuvor hatten die Bündnispartner der Sozialdemokraten im Rat, Grüne und FDP, ebenso wie die oppositionelle CDU den Rücktritt des Oberbürgermeisters gefordert.

Unzulässige Gehaltszuschläge

In der sogenannten Rathausaffäre geht es um unzulässige Gehaltszuschläge für zwei Spitzenbeamte, von denen Schostok gewusst haben soll. Gegen Schostoks früheren Büroleiter Frank Herbert, der von den Zahlungen profitierte, und den suspendierten Kulturdezernenten Harald Härke wurde ebenfalls Anklage erhoben. Schostok und Härke wird Untreue in besonders schwerem Fall vorgeworfen, bei Herbert lautet der Vorwurf auf Anstiftung zur Untreue. Das Landgericht Hannover muss jetzt entscheiden, ob es das Hauptverfahren gegen die drei Beschuldigten eröffnet.

