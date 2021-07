Stand: 28.07.2021 10:19 Uhr Schon wieder Geldautomat in der Region gesprengt

Unbekannte haben in der Region Hannover erneut einen Geldautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben hatten es die Täter in der Nacht zu Mittwoch auf einen Automaten im Barsinghausener Ortsteil Großgoltern abgesehen. Dieser befand sich im Eingangsbereich eines Supermarktes. Über das Ausmaß der Explosion, die Höhe der möglichen Beute und die Anzahl der flüchtigen Täter gibt es noch keine Informationen. Erst vor knapp drei Wochen hatten Kriminelle einen Geldautomaten in einer Bank in Gehrden gesprengt.

