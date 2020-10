Stand: 16.10.2020 14:08 Uhr Schon wieder: Auto in Celle in Brand gesteckt

Die Polizei in Celle fahndet nach einem oder mehreren Brandstiftern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Unbekannte sollen nach Angaben einer Polizeisprecherin innerhalb von zwei Tagen insgesamt vier Autos in Celle angesteckt haben. Zuletzt stand am Donnerstagabend im Stadtteil Neuenhäusen ein Transporter in Flammen. Am Mittwochabend waren in der Celler Innenstadt drei Wagen binnen einer halben Stunde ausgebrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05141) 27 70 entgegengenommen.

