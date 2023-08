Stand: 07.08.2023 22:11 Uhr Schockanrufer: 80-Jährige gibt Schmuck und Goldbarren heraus

Betrüger haben eine 80-Jährige in Celle um Gold und Schmuck im Wert von 30.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Anrufer sich der Seniorin gegenüber als Polizist ausgegeben. Demnach hat er der Frau am Telefon geschildert, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe. Der Verwandte würde nur durch eine Kaution wieder auf freien Fuß kommen. Die Frau wollte ihm die Haftstrafe ersparen und übergab die Wertsachen. Polizei und Staatsanwaltschaft weisen deswegen noch einmal darauf hin, dass die Behörden niemals am Telefon Geld fordern würden, wenn das nicht zuvor durch offizielle Schreiben angekündigt worden sei.

