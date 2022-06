Stand: 10.06.2022 11:57 Uhr Schockanrufe: Polizei Celle warnt vor Betrügern

Die Polizei Celle warnt die Bevölkerung vor Schockanrufen von Betrügern. Viele Senioren im Kreis Celle haben am Donnerstag Anrufe erhalten, in denen sich Unbekannte als ihre Kinder ausgaben und weinend um Geld baten, weil sie eine Schwangere angefahren hätten. Die meisten fielen nicht auf den Schwindel rein und legten auf. Drei Senioren gingen allerdings zur Bank und wollten hohe Bargeldsummen abheben. Aufmerksame Bankmitarbeitende verhinderten, dass die Senioren das Geld wirklich an die Betrüger aushändigen konnten. Einzig eine 82-Jährige aus Celle hatte kein Glück: Sie hob einen fünfstelligen Betrag ab und übergab diesen zusammen mit Gold an eine Unbekannte.

