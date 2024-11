Schneeglätte: Tödlicher Lkw-Unfall auf A7 bei Schwarmstedt Stand: 19.11.2024 17:17 Uhr Bei einem Unfall auf der A7 unweit der Raststätte Allertal (Heidekreis) ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Zuvor war bei Hannover ein Betonmischer auf der A7 umgekippt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer am Morgen bei Schneefall auf glatter Straße zwischen der Raststätte Allertal und der Ausfahrt Westenholz mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw durchbrach die Mittelleitplanke und blieb auf dem Dach liegen. Der 64-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die A7 in Richtung Hamburg wurde nach dem Unfall wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Auf der Autobahn staute sich der Verkehr am frühen Abend auf einer Strecke von zwölf Kilometern und auch die Umleitungsstrecke war überlastet.

Nahe Hannover sorgte am Dienstagmorgen ein umgekippter Lastwagen auf der A7 für Behinderungen im Berufsverkehr. Wie die Polizei mitteilte, blockierte der Betonmischer zwischen dem Kreuz Kirchhorst und Anderten die mittlere und rechte Spur in Richtung Kassel. Der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Es bestünden Hinweise auf einen Fahrfehler, sagte eine Sprecherin.

