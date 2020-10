Stand: 02.10.2020 10:15 Uhr Schloss Landestrost öffnet im April wieder für Trauuungen

Von April 2021 an können sich Ehepaare wieder im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge trauen lassen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Bauarbeiten am neuen Westflügel des Schlosses sollen bis dahin weitestgehend abgeschlossen sein, teilte die Stadt mit. Hochzeitstermine an Wochentagen können ab jetzt maximal sechs Monate im Voraus telefonisch mit dem Standesamt vereinbart werden, Termine am Sonnabend sogar mit einem Vorlauf von einem Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.10.2020 | 09:30 Uhr